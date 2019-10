© foto di Insidefoto/Image Sport

Costeranno care alcune esternazioni via social a Vittorio Parigini. L'esterno del Torino nelle scorse ore aveva criticato aspramente società e tecnico (salvo poi cancellare le sue parole) e per questo, secondo quanto riportato da Tuttosport, scatterà nei suoi confronti una multa salata. Una situazione che per il giocatore, ancora a zero minuti in stagione, significa solo una cosa: le strade col Torino si separeranno a gennaio.

Stesso destino sembra essere scritto anche per un altro attaccante della rosa granata: Simone Edera. Anche lui è stato tagliato fuori dai progetti tecnici del club