Torino, Parigini sarà blindato: firmerà fino a giugno 2023

Vittorio Parigini nei prossimi giorni firmerà il rinnovo di contratto con il Torino, prolungandolo fino al 2023. Tuttosport fa sapere che l'ex punta del Benevento, corteggiato anche dalla Juventus, si legherà ulteriormente al club di Urbano Cairo. Per Parigini, classe '96, finora cinque gol in sedici presenze con la nazionale Under 21.