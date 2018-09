Torino, parla Parigini: "Aspetto i miei 4 minuti per mettermi in mostra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa di Belotti, Zaza e Sirigu, gli occhi del Torino si posano su Vittorio Parigini. Il canterano granata, confermato nella rosa di Mazzarri, sarà protagonista oggi nell’amichevole che la sua Italia Under 21 giocherà contro la Slovacchia. "Se mi aspettavo di rimanere al Torino? Ho fatto di tutto per strappare la conferma. Sapevo che era difficile e so che c’è poco spazio, ma ho intenzione di giocarmela. Ho tempo. Spero di avere qualche spezzone di gara a disposizione - le sue parole al Corriere di Torino -. Bernardeschi ha detto che ormai per lui un minuto conta come una partita intera? Sono pienamente d’accordo: mi bastano anche 4 minuti di recupero per dimostrare di poter essere utile al Toro. Per adesso ringrazio Mazzarri: ci sta mettendo del suo per farmi migliorare nella fase difensiva, qualcosa a cui mi dedicavo meno. Grazie a lui mi sto completando".