Torino-Parma 1-1 dopo i primi 45': Nkoulou illude i granata, Kucka li riprende dalla distanza

vedi letture

Pari e patta dopo il primo tempo di Torino-Parma, in una frazione giocata su buoni ritmi dalle due squadre, nonostante gli oltre tre mesi di assenza dalle gare ufficiali nella gara che segna la ripresa della Serie A: per i padroni di casa gol al primo vero tiro in porta, grazie ad un calcio piazzato, mentre gli ospiti trovano il pari con Kucka alla prima vera accelerazione nella metàcampo granata. Risultato tutto sommato giusto anche se per la squadra di Longo vanno segnalate anche un altro paio di chance nell'area avversaria.

Padroni di casa subito più intraprendenti, con un pressing alto che disturba la manovra ducale, costretta a passare per i lanci lunghi sin da subito. L'approccio aggressivo premia i granata già al quarto d'ora: la gara si sblocca su calcio piazzato, in quella che dovrebbe essere una situazione particolarmente cara al Parma. Lo stacco vincente è di Nicolas Nkoulou, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce in maniera violentissima con la testa e piega le mani di Sepe. La risposta del Parma si concretizza subito: cross da sinistra di Kurtic, lo stesso Nkoulou alza la parabola e per poco non beffa Sirigu, costretto a metterci una pezza e deviare in corner. Ma il pareggio è nell'aria e arriva alla mezz'ora: Gervinho trova il fondo e crossa al centro, dove Kucka si avventa sulla sfera e con un sinistro violentissimo 'spara' su Sirigu, la cui deviazione termina inevitabilmente in porta. 1-1 e tutto da rifare per il Toro, che ha subito la palla del bis con De Silvestri: bravo Sepe, che blocca la conclusione ravvicinata dell'estero, imbeccato da Belotti. I granata chiudono il primo tempo in avanti, ma non riescono più a impensierire la retroguardia crociata.