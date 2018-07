Torino-Parma, incontro senza intesa per Obi: c'è anche il Celta Vigo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul mercato del Torino da La Gazzetta dello Sport. Mirko Valdifiori si sta guadagnando la riconferma, così come Vittorio Parigini. In mediana l'uomo che potrebbe partire è Joel Obi: sono entrate nel vivo le trattative con Celta Vigo e, soprattutto, Parma. Ieri c'è stato un incontro con il direttore sportivo dei ducali Faggiano, ma non è stato trovato un accordo, pertanto bisognerà riaggiornarsi.