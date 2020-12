Torino, passi avanti cancellati dallo psicodramma

La sconfitta in un Derby che avrebbe potuto raccontare una realtà granata ben diversa rispetto a quella attuale, apre definitivamente lo scenario della crisi. Una situazione certificata da una classifica deficitaria e da una posizione da brividi, soprattutto in considerazione di quello che sarebbe potuto essere se solo la squadra di Giampaolo non fosse afflitta da quello psicodramma autolesionista che distrugge cammin facendo tutto quello che si fatica a creare. La rimonta patita contro i rivali cittadini è l’ennesima di una stagione nata sotto una cattiva stella ma che comunque almeno nell’immediato non porterà a stravolgimenti eclatanti. Avanti con Giampaolo e fiducia nei vertici dirigenziali subentrati in estate, nella speranza che prima o poi si resca anche a passare all’incasso dopo una semina di mesi che non trova effettivi riscontri sul rettangolo verde. Il clima ed il morale sono ai minimi storici, le prestazioni in crescita iniziano a non bastare più.