Torino, per Belotti c'è la clausola: troppo per l'Atletico Madrid, si punta Costa

Come riportato da SkySport, l'Inter ha effettuato nelle ultime ore un sondaggio per Andrea Belotti. Nulla di avanzato, ma una semplice richiesta per capire la volontà di Urbano Cairo. La risposta del presidente del Torino è stata chiara: 100 milioni di euro, ovvero il valore della clausola rescissoria.

Una somma che al contempo ha 'spaventato' anche l'Atletico Madrid, altro club interessato al Gallo. E anche per questo i Colchoneros sono tornati su Diego Costa, punta della Nazionale spagnola che in estate potrebbe dire addio al Chelsea.