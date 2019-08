Torino, per Giraudo rinnovo fino al 2021 e prestito in Serie C

© foto di Federico Gaetano

Il Piacenza è sempre più vicino a chiudere per il laterale Federico Giraudo con il Torino. Il calciatore, come riporta Tuttosport, dovrebbe però prima prolungare di un anno il suo rapporto con i granata – attualmente è in scadenza nel 2020 – e poi andare in prestito nel club emiliano per giocare con maggiore continuità e proseguire il proprio percorso di crescita dopo il bronzo conquistato alle Universiadi con l'Italia.