Torino, per il 3-5-2 di Mazzarri è sempre viva l'idea ritorno di Glik

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Torino e ribadisce il possibile ritorno di Kamil Glik dal Monaco in granata. Potrebbe essere sacrificato uno tra Emiliano Moretti e Nicolas Burdisso per un trio titolare completato da Nicolas N'Koulou e da Lyanco con Kevin Bonifazi come prima alternativa del 3-5-2.