Torino, per il centrocampo c'è anche Vecino ma serve tempo

Il Torino di Giampaolo è alla ricerca di centrocampisti per rifondare la mediana e per quanto riguarda le mezzali in questo momento i nomi più caldi restano quelli di Linetty e di Valoti. Sullo sfondo però, i granata non mollano Krunic, che potrebbe lasciare il Milan, ma anche Matias Vecino, uruguaiano dell'Inter che potrebbe dover cambiare aria nel corso della prossima estate. Per questi due obiettivi però, servirebbe più tempo rispetto alle trattative per i calciatori di Sampdoria e SPAL. A riportarlo è Il Corriere di Torino.