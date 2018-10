Torino, per la fascia destra spunta l'idea Candreva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua la ricerca del Torino di un laterale destro che completi lo schieramento di Walter Mazzarri. Dalle pagine di Tuttosport, spunta, quest'oggi un nuovo nome per il club granata. Si tratta di Antonio Candreva dell'Inter. Per l'ex Lazio, si legge, il Toro avrebbe già fatto un tentativo in vista del mercato di gennaio.