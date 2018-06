Torino, per la fascia spunta Biraghi: Barreca può andare in viola

© foto di Federico De Luca

Cristiano Biraghi, esterno sinistro della Fiorentina, dopo una buona stagione in viola, è finito nel mirino del Torino di Mazzarri. I granata potrebbero inserire nel discorso un vecchio pallino gigliato come Antonio Barreca, che non è più intoccabile e che potrebbe essere la perfetta pedina di scambio per arrivare all'ex Pescara. A riportarlo è La Nazione di Firenze.