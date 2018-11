Torino, per la mediana spunta Machin del Pescara

© foto di Andrea Rosito

Rumors di mercato per il Torino di Walter Mazzarri in vista di gennaio. Come si legge sulla prima pagina di Tuttosport il club granata in vista di gennaio starebbe lavorando su Josè Machin, centrocampista ex Roma oggi al Pescara. Sarebbe il ragazzo con un passato nelle giovanili del Barcellona, e un presente da leader nella Nazionale della Guinea l'ultima idea per la mediana del club del presidente Urbano Cairo.