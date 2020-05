Torino, per la panchina Semplici in pole ma anche Giampaolo e D'Aversa sono prime scelte

Pur rimanendo Leonardo Semplici la pista principale per la panchina del Torino, il presidente Cairo analizza anche altri possibili candidati: Tuttosport di oggi aggiunge due nomi alla lista: in primis Marco Giampaolo, che è considerato da Cairo e Vagnati una prima scelta: non l’unica, ma ad oggi, sulla carta, è anche quella più agganciabile. Un altro candidato forte è infatti il trainer ducale Roberto D’Aversa, che a Parma però è blindato: non solo da un contratto pluriennale (fino al 2022), ma anche dal fatto che sia perfettamente in sella alla guida della squadra emiliana, unanimemente stimato dal suo club e dai suoi giocatori. Attenzione anche alla candidatura di Ivan Juric, che potrebbe persino ritrovarsi in Europa col suo Hellas.