Torino, per Ljajic due richieste dalla Turchia

Adem Ljajic in uscita dal Torino. Secondo La Gazzetta dello Sport l'attaccante serbo, ex Roma, Fiorentina e Inter, piace in Turchia a Besiktas e Trabzonspor. Il futuro del classe '91, dunque, può essere nella Süper Lig. Durante l'esperienza granata, Ljajic ha collezionato 64 partite con 18 gol e 24 assist.