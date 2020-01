Torino, per Lyanco ci sono anche Wolfsburg e Galatasaray

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo il Bologna, che sogna un suo difficilissimo ritorno sotto le due torri, anche due club stranieri si sarebbero mossi per avere il difensore Lyanco dal Torino. Il brasiliano classe ‘97 infatti è tenuto sotto osservazione dal Wolfsburg in Germania e dal Galatasaray in Turchia anche se i primi contatti dei due club con Cairo non hanno dato gli effetti sperati. Nonostante abbia giocato poco, appena sei gare, a causa degli infortuni Lyanco è molto considerato sia dalla società che dal tecnico Walter Mazzarri che vogliono puntare forte sul calciatore nella seconda parte di stagione e quindi difficilmente lo faranno partire in questa finestra di mercato. Lo riferisce Sky Sport.