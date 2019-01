Torino, per Mazzarri non è necessario intervenire in entrata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Torino non si muoverà sul mercato in entrata. Secondo quanto riportato da Sky la scelta è dettata dalla volontà di Walter Mazzarri di proseguire con questo gruppo. Il tecnico ha incontrato il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi per fare il punto della situazione, assicurando che interventi a rinforzare la squadra non sono necessari e nel caso verrà valutato l'inserimento di un giocatore di prospettiva, presumibilmente a centrocampo.