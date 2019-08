Torino, per Verdi manca solo l'annuncio: tutti i dettagli dell'operazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per Simone Verdi al Torino manca solamente l'annuncio ufficiale. Come sottolinea questa mattina Tuttosport, per la sfida europea col Wolverhampton del 22 agosto (andata in casa) Mazzarri potrà contare così anche sul suo nuovo centrocampista offensivo.

C'è l'accordo - Cairo e De Laurentiis hanno infatti già trovato un'intesa sulla base di un prestito oneroso da 10 milioni di euro con eventuale divisione al 50% della vendita nel prossimo biennio del giocatore o riscatto obbligatorio fissato ad altri 10 milioni. Ormai è questione dunque solamente di qualche giorno (il Napoli vuole prima chiudere Lozano o James Rodriguez in entrata), poi Verdi potrà essere a tutti gli effetti un nuovo rinforzo granata.