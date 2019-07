Torino, per Verdi pronto un ingaggio da top player

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Verdi è la ciliegina sulla torta promessa dal presidente del Torino Urbano Cairo. Come si legge sulle pagine di Tuttosport sono giorni caldi per la conclusione della trattativa tra Torino e Napoli per l'attaccante. Mazzarri e Cairo considerano Verdi l'elemento giusto per compiere al Toro un salto di qualità, per questo motivo il patron granata prepara un ingaggio da top player per l'ex Bologna: 10 milioni netti in 5 anni.