Il Torino, scrive quest'oggi Tuttosport, continua a ritenere Roberto Pereyra il giocatore più adatto per le idee di calcio di Walter Mazzarri. Per questo in estate sarà fatto un nuovo tentativo col Watford, ma la conditio sine qua non è che i granata raggiungano l'Europa League. In quel modo sarebbe decisamente più semplice trovare l'accordo con El Tucu, ma pure a livello economico la società andrebbe incontro a delle agevolazioni. Anche se, giusto specificarlo, la famiglia Pozzo parte da una richiesta base di 40 milioni di euro.