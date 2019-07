© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri, a Milano, è andato in scena il terzo incontro tra Urbano Cairo, presidente del Torino, e il procuratore Paolo Palermo. Oggetto del dibattito il futuro dell'assistito di quest'ultimo Armando Izzo, anche se, secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, si è trattato di un summit ancora interlocutorio. Utile sì per provare a mettere altri tasselli verso il rinnovo, ma non abbastanza. Anche perché permane la distanza tra domanda e offerta, e non solo sulle cifre dell'accordo ma anche sulla durata, che il presidente granata vorrebbe fissare al 2024 per il centrale che piace alla Roma.