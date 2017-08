Torino, Petrachi: "100 milioni per Belotti? Sarebbe lui a dover decidere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il ds del Torino Gianluca Petrachi dopo la sfida contro il Sassuolo: “100 milioni per Belotti? Sicuramente ci porrebbe in una situazione in cui non possiamo dire sì o no, lì è il giocatore che decide. Per ora non sono arrivate offerte in grado da farci sbarellare. È un bravo ragazzo, umile, il giocatore che chiunque vorrebbe avere nella propria squadra. Ha dei valori sani, le spalle larghe e la giusta personalità”.