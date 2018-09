Torino, Petrachi: "Come si fa a fischiare col pallone diretto in porta?!"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, ai microfoni di Sky Sport mostra tutto il proprio nervosismo per l’ennesimo errore arbitrale a sfavore dei granata: “A me piacerebbe parlare della partita, ma non si può se parti con un gol annullato che ci penalizza. Io vorrei capire cosa bisogna fare: il pallone stava entrando in porta, per quale motivo l’arbitro fischia? L’azione si sarebbe potuta rivedere al VAR subito dopo, perché annullare un gol del genere? Sempre a noi, mi metto a ridere per non piangere. Io sono pro-VAR, ma se non viene utilizzata la tecnologia non so più cosa pensare”.