Torino, Petrachi furioso: "Gli arbitri hanno spostato la partita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il ds del Torino Gianluca Petrachi ha parlato in conferenza stampa dopo il ko subito contro la Roma: “Non c’è il mister perché se viene prende 10 giornate. Dispiace constatare che lo scorso anno siamo partiti con il VAR che ci ha tolto tre punti e oggi non ci sia stata equità. Nell'azione del nostro gol, Massa ha pensato bene di vedere il millimetro di Aina ma poi non c’è stato fischiato un rigore netto. Chi conosce il calcio sa che in volo basta una spinta. Questa è una partita che han spostato gli arbitri e lo dico con grande amarezza. Quando si erano fatti i calendari, io lo avevo detto col sorriso che eravamo stati i più penalizzati, facendo una chiacchierata con tutti, e invece oggi… Mi dispiace che Massa non abbia chiamato Di Bello per rivedere quella situazione, magari anche difficile. Detto questo, il Toro a giocato una buona partita giocandosela alla pari e certamente fa ancora più rabbia perdere partite di questo tipo. Nel primo tempo non abbiamo fatto grandi cose, ma abbiamo tenuto bene il campo e avuto la palla più clamorosa. Nella ripresa abbiamo giocato meglio e secondo me meritavamo qualcosa in più. Poi faccio i complimenti a Dzeko per il gol strepitoso. I nuovi? Le risposte sono ottime, si sono inseriti al meglio, sia Meite, lo stesso Aina, han fatto bene dando l’impressione di poterci stare. Abbiamo tanti attaccanti, possibile che qualcuno ce li venga a chiedere. Valuteremo, bisognerà capire che offerte arriveranno e che possibilità ci saranno, Certamente, non abbiamo l’esigenza di fare qualcosa per forza, se arrivasse l’opportunità per qualcuno che vuole giocare da qualche altra parte si vedrà”.