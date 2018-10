Torino, Petrachi guarda al futuro e pensa al rinnovo di Segre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jacopo Segre (21), centrocampista del Venezia ma di proprietà del Torino, ha iniziato a discutere con i granata il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2020. Il giocatore, che sta ben impressionando in Serie B e che ha segnato il suo primo gol lo scorso weekend, è uno dei giocatori che il Toro sta seguendo con attenzione in vista del prossimo futuro, con la possibilità che nella prossima stagione venga riportato alla base per unirsi alla prima squadra. A riportarlo è Il Corriere di Torino.