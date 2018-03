Torino, Petrachi: "Ho fatto un discorso a Belotti, deve tornare umile"

Le sue parole a Premium Sport

Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport, soffermandosi soprattutto sull'ultimo periodo negativo di Belotti: "Ho chiesto a lui di tornare ad essere quel ragazzo umile, con quella voglia e quell'entusiasmo che l'ha sempre contraddistinto. I guai fisici l'hanno condizionato tanto, ma ora sta bene. In settimana l'ho visto come un tempo, per questo gli ho fatto questo discorso. Ha steccato troppo in questa stagione, questo bisogna eliminarlo se si vuole fare il salto di qualità. Da quando è arrivato Mazzarri, però, quest'atteggiamento si è visto solo una volta. Mi auguro che la squadra ritrovi quella voglia per capire che possiamo giocarcela con chiunque. L'umiltà che ha sempre contraddistinto Belotti si è sempre riversata in campo, ha sempre recuperato palla e ripartito veloce, lottando su ogni pallone. Il campione è chi dà un esempio e lui l'ha sempre fatto. In questi mesi ci è riuscito poco per le sue condizioni fisiche, ma adesso sta bene e deve farlo di nuovo".

Su Mazzarri: "Sta toccando le corde giuste per far capire ai ragazzi che non si possono ripetere le brutte prestazioni. Il valore della squadra è uno, l'approccio è fondamentale e Mazzarri ci sta lavorando".