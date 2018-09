Torino, Petrachi: "Niente proclami. Squadre B? Non sono convinto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite di RMC Sport, il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi parla così degli obiettivi granata per questa stagione: "Di proclami ne siamo già pieni. Quando uno lavora bene, sarà il campo a dare dei giudizi. Il Torino è nelle condizioni di fare qualcosa d’importante, siamo cresciuti come club, anche dal punto di vista finanziario. Nel mio piccolo abbiamo cercato di aiutare il presidente a capire come funziona il mondo del calcio, se fai bene i risultati, alla lunga, vengono. Il Torino è da prendere da esempio in Europa, se dovessimo riuscire a qualificarci in una competizione internazionale ben venga. Continuando così, e ne sono convinto, il Torino si posizionerà dove merita. Squadra B? Non sono convinto di questa idea, serve programmare bene e farli crescere in altri campionati. Oggi stano facendo scomparire le squadre di C perché non vengono aiutate. Bisogna aiutarle ad avere finanziamenti per far giocare chi merita e non chi gli fa guadagnare più soldi. Si vede la forma e non si guarda alla sostanza. I giovani non sono messi in condizione di fare campionati competitivi. Il sistema è totalmente sbagliato. Se i vertici non lo capiscono, sarà dura".