José Machín (22) interessa al Torino. Il centrocampista ex Roma, ora al Pescara, è finito anche nel mirino del Genoa che ha già formulato un'offerta al club abruzzese. La dirigenza del delfino non ha rifiutato, ma nemmeno dato l'ok per la cessione del calciatore. Per questo il ds granata Petrachi continua a seguirlo, almeno fino a giugno per poi provare a ingaggiarlo.