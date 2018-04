Torino, Petrachi: "Vogliamo finire bene, ci aspettavamo qualcosa in più"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della sfida contro la Lazio, il ds del Torino Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "

Quali motivazioni può avere ora il gruppo?

"Chi fa calcio sa che bisogna sempre dare il massimo, fino a quando i giochi non sono fatti bisogna conquistare i punti che sono a disposizione, le motivazioni i giocatori le hanno, c'è chi deve guadagnarsi la conferma e per finire alla grande questo campionato".

Stagione in linea con i vostri programmi?

"E' evidente che le aspettative da parte di tutti, anche viste le considerazioni di questa estate con un buon mercato, ci aspettavano qualcosa in più. Resta un campionato difficile e bisogna sudarsi le cose dall'inizio alla fine, il cambio tecnico ha comportato cambiamenti, il nuovo tecnico non ha bacchetta magica, si poteva fare qualcosa in più ma vediamo come finisce il campionato e quanti punti totalizzeremo".