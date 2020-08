Torino, piacciono quattro profili della Samp: anche Bereszynksi e Bonazzoli

Il Torino ha messo nel mirino svariati giocatori della Sampdoria: per Linetty c’è la concorrenza di Fiorentina e Cagliari, i blucerchiati chiedono 10 milioni più 2 di bonus, mentre il Toro ne offre 8 più 2. Per Ramirez la proposta sarebbe di 4 milioni, vista la scadenza al 2021. Ci sono poi anche Bereszynski e Bonazzoli. Il polacco piace per dare un’alternativa sulla destra, mentre Bonazzoli è in scadenza 2021 e potrebbe essere liberato intorno ai 10 milioni di euro. A riportarlo è Tuttosport.