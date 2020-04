Torino, piace Bonaventura: offerto un triennale al centrocampista in scadenza con il Milan

vedi letture

Il Torino ha messo nel mirino Giacomo Bonaventura. Tuttosport in edicola questa mattina fa il punto sul futuro del centrocampista rossonero. Jack ha il contratto in scadenza con il Milan e non sembra rientrare nei piani del club rossonero. Sulle sue tracce ci sono anche Lazio, Napoli e Fiorentina, ma i granata si sono mossi in anticipo presentando a Mino Raiola una proposta interessante. Il Torino è pronto a offrire a Bonaventura un contratto triennale a un milione e mezzo netto a stagione più bonus legati alla partecipazione della squadra alle Coppe Europee.