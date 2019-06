Torino, piace Ouwejan per la fascia mancina. Mario Rui costa 13 mln

© foto di Federico Gaetano

Nome nuovo per la corsia mancina in casa Torino. Il club granata, scrive 'Tuttosport', ha avviato i contatti per l'acquisto dall'AZ Alkmaar di Thomas Ouwejan. Classe '96, si tratta di un laterale che nell'ultima Eredivisie ha collezionato 31 presenze, 2 gol e 7 assist vincenti. Legato al club olandese da un contratto fino al 2022, ha una valutazione di mercato di 6-7 milioni di euro.

Mario Rui costa il doppio - Tra le possibilità per la corsia mancina la società granata sta valutando anche Mario Rui del Napoli. La trattativa però è tutt'altro che agevole, sia per l'ingaggio del calciatore lusitano che per il costo del cartellino: 13 milioni di euro.