Torino, piovono conferme su Vagnati: si delinea il futuro

Come anticipato un paio di settimane fa da Sportitalia, il Torino fa sul serio per il profilo di un nuovo innesto in dirigenza. Come noto si tratta dell’ormai ex Direttore Sportivo della Spal Davide Vagnati, che potrebbe di conseguenza raccogliere l’eredità di Petrachi in granata affiancando il lavoro di Massimo Bava ai vertici dell’area sportiva del Torino. L’ufficialità della rescissione del legame tra lo stesso Vagnati ed il club ferrarese è l’ennesima tessera che va a comporre un puzzle sempre più definito. La stima di Cairo è acclarata così come i contatti intercorsi tra le parti che potrebbero portare ad un accordo biennale che andrebbe a modificare i piani futuri del Torino anche in chiave mercato. Vagnati ed i granata sono pronti a convolare a nozze.