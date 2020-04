Torino, piste calde e apprezzamenti in entrata

vedi letture

Oltre alla definizione del futuro dei calciatori attualmente in rosa, il Torino non lesina pensieri di mercato relativi al futuro con l’obiettivo di inserirsi in trattative magari già avviate da tempo da parte di altre società ma non ancora concluse. Un esempio eloquente è quello rappresentato dal greco Tsimikas: il terzino sinistro dell’Olympiakos piace da tempo al Napoli ma anche i granata, secondo quanto riportato da Tuttosport, ne stanno seguendo le evoluzioni molto da vicino. Altro nome rilanciato in chiave granata è quello relativo a Biraschi: il difensore del Genoa potrebbe raccogliere ancora una volta l’eredità del partente Izzo, proprio come accaduto in maglia rossoblu. Davanti attenzione anche al profilo di Pinamonti, per restare in casa Genoa, profilo di valore ma in cerca della piazza giusta per trovare la definitiva consacrazione. L’apprezzamento del tecnico Longo, destinato a proseguire la sua avventura sulla panchina del Torino, potrebbe rappresentare un elemento chiave per spingere Cairo ad investire sul bomber scuola Inter.