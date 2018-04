Torino, poche speranze di restare per chi rientra dal prestito. Forse Lukic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I tanti calciatori che il Torino ha prestato, in questa stagione, non hanno certo brillato. Così è difficile vedere Gustafson o Boye - una sola presenza da titolare al Celta Vigo - ritornare a casa base, così come Parigini o Aramu. L'unico che potrebbe rappresentare un'alternativa è Sasa Lukic, tredici presenze con il Levante nella Liga.