Torino, pochi fronzoli per Girotti: ultima scommessa di Gallardo

Nonostante il periodo di innegabile difficoltà dal punto di vista dei risultati, il Torino pensa al futuro. Dall’Argentina è rimbalzata la voce di un interesse concreto per Federico Girotti, centravanti d’area di rigore classe 1999 considerato in patria come l’ultimo esempio di “Gallarditos”, ovvero di talento della cantera River Plate lanciato nel calcio dei grandi dal Muneco Gallardo. Sebbene dal punto di vista tecnico ci siano ancora evidenti margini di miglioramento, sono le innate doti fisiche e di puro istinto a fare del ventunenne un giocatore di grande prospettiva su cui i granata stanno tenendo viva la loro attenzione. Pochi fronzoli, gioco semplice e fiuto del gol per il nativo di Accassuso, che dopo una pretemporada da protagonista è entrato nelle rotazioni del River esordendo tanto in Primera Division quanto in Copa Libertadores senza timori reverenziali nonostante la manciata di minuti concessagli. Insomma un talento sul quale una scommessa può essere tentata, e che il Torino ha intenzione di portare avanti. Del resto la desinenza del cognome è la stessa del Gallo Belotti, su cui Cairo vorrebbe cercare di rifondare il futuro. Un auspicio in più affinché possa essere una scelta azzeccata.