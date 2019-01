Torino, poker di pretendenti per Edera: c'è anche l'Udinese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dall’edizione torinese de La Repubblica, a Chievo, Frosinone e Parma, si aggiunge anche l’Udinese tra le pretendenti dell’esterno del Torino Simone Edera. Il club non ha ancora deciso se lasciarlo partire in prestito o se tenerlo in rosa, con Mazzarri che ha comunque imparato ad apprezzarlo in questi mesi vissuti in granata.