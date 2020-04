Torino, possibile rivoluzione in difesa: a Longo piace Marchizza

Il Torino segue con grande attenzione e interesse il giovane difensore di proprietà del Sassuolo ma attualmente in prestito allo Spezia Riccardo Marchizza. Il giocatore, che ha il contratto con i neroverdi in scadenza nel 2022, ha un valore di circa 6 milioni di euro e la metà, in caso di cessione, finirebbero nelle casse del club che lo ha cresciuto, ovvero la Roma. In granata il suo massimo estimatore è Moreno Longo che lo incrocia fin dai tempi della Primavera e ne apprezza le caratteristiche. A riportarlo è Tuttosport.