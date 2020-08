Torino, possono partire ben tre difensori. In entrata si trattano Marchizza e Sarr

Possibile rivoluzione in difesa in casa Torino. Sono tre i calciatori che potrebbe lasciare il club granata in questa finestra di calciomercato: si tratta dell'ivoriano Koffi Djidji, che piace al nuovo Cagliari di Di Francesco, di Armando Izzo e del brasiliano Lyanco, molto vicino allo Sporting Lisbona.

Chi al loro posto? Procede la trattativa col Sassuolo per Riccardo Marchizza, così come i contatti con l'entourage di Malang Sarr, difensore svincolato dopo la scadenza del contratto col Nizza.