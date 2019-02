© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pochi movimenti per il Torino di Urbano Cairo, che rifiuta un'offerta astronomica del Dalian Yifang per Andrea Belotti - 60 milioni di euro - e una meno (circa 40) da parte del West Ham. L'obiettivo Europa League non è troppo distante dopo la vittoria contro l'Inter, così ci sono solo da piazzare gli esuberi. Soriano torna al Villarreal e va al Bologna, Lyanco ed Edera non devono fare tappa intermedia. Grande interesse per Marcos, arrivato dal Barcellona.

ACQUISTI: Balkeir, Marcos, Portanova, Singo.

CESSIONI: Soriano, Lyanco, Edera.

Formazione (3-5-2)

Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Falque, Belotti.