Torino: preso Rincon, vicino Donsah. Poi si penserà all'attaccante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino sarà impegnato stasera nel primo appuntamento ufficiale della nuova stagione, in Tim Cup contro il Trapani. Il club di Cairo, però, è sempre molto attivo sul mercato: in mediana, dopo aver preso Rincon, si punta con insistenza anche a Donsah. Poi si punterà a un profilo importante per l'attacco. La dirigenza punta a Zapata, ma c'è anche l'idea Sadiq, senza tralasciare Guidetti e Matri. Lo riporta Tuttosport.