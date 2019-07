© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorentina in pressing per Kevin Bonifazi del Torino. Come riporta l'edizione fiorentina del quotidiano 'La Repubblica', il club gigliato è alla ricerca di un centrale di difesa per la prossima stagione e lavora per l'acquisizione del difensore classe '96 reduce da una eccellente stagione nella SPAL di Leonardo Semplici.