Torino, pressing su Baselli per il rinnovo. Cinque club lo vogliono

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un contratto in scadenza nel 2019 e la voglia del Torino di rinnovarlo fino al 2022. E' questo l'obiettivo del club granata attorno al nome di Daniele Baselli. Come riporta Tuttosport, infatti, la dirigenza del Toro sta portando avanti un forte pressing nei confronti del centrocampista per convincerlo a firmare, tagliando fuori la concorrenza di Roma, Milan, Inter, Lazio e Arsenal.