Torino, pressing su Ndong. Si cerca l'intesa col Sunderland

Il Torino, racconta Sky Sport, sta trattando col Sunderland per il centrocampista Didier Ibrahim Ndong, nell'ultima stagione in prestito al Watford. I granata sono in pressing col club britannico con cui stanno cercando l'intesa sullemodalità di pagamento dei 7,5 milioni di euro richiesti.