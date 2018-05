Torino, presto nuovo incontro con Sirigu per il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo lo stop delle scorse settimane, si legge su La Stampa, il Torino e Salvatore Sirigu torneranno presto a parlare del rinnovo di contratto. L'ottima stagione del numero 1 ex PSG non ha lasciato indifferente il patron Urbano Cairo che dopo il rigore parato contro la Lazio ha deciso di sedersi al tavolo delle trattative col portiere per evitare fastidiose intromissioni di altri club.