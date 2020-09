Torino, prima la sfida con la Fiorentina e poi l'assalto a Ferrari e Torreira

Ultime settimane di mercato in casa Torino. Il club granata è a lavoro per consegnare gli ultimi innesti a mister Marco Giampaolo. Occhi sul difensore centrale e sul ruolo di regista con Gian Marco Ferrari e Lucas Torreira in pole per i due ruoli. Il campionato però incombe e la sfida con la Fiorentina dista solo due giorni. Per questo motivo, riporta Tuttosport, la concentrazione per ora è sulla sfida del "Franchi" dopo di che si penserà ai due acquisti.