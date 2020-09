Torino, prime parole per Murru: "Club prestigioso. Sono contento di ritrovare mister Giampaolo"

"Sono contento, è una società che ha gran prestigio. Conosco tanti ragazzi e il mister, sono contento e carico". Così Nicola Murru, terzino classe 1994, si presenta come nuovo giocatore del Torino ai microfoni ufficiali del club. "Da avversario è sempre stata una squadra tosta da affrontare quella granata - ha continuato l’ormai ex Sampdoria - ma ora speriamo di divertirci e di raggiungere i nostri obiettivi". In passato ha già conosciuto il tecnico, Marco Giampaolo: "Sono contento di ritrovare il mister, ho fatto buoni campionati con lui: so che ha fiducia in me, ma ci sarà da lavorare per dimostrare di poter giocare qui", ha concluso Murru ai microfoni di Torino Channel.