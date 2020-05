Torino, primi giorni per Vagnati: "Longo è molto preparato, parliamo di tante cose"

Nuova conferenza stampa per Davide Vagnati, da pochi giorni nuovo ds del Torino. Tra le altre cose, il dirigente granata si è soffermato anche sul rapporto con Bava (adesso tornato nel settore giovanile) e con mister Longo: "Bava? Tutti noi siamo chiamati a fare il bene del Toro. Io non ho riempito una casella occupata: Bava ha sempre fatto bene nel settore giovanile, se tutti vogliamo fare il bene del Toro possiamo toglierci soddisfazioni".

Che tipo di supporto sta dando a Longo?

"Il ds è importante per l'allenatore, valuta delle situazioni e dà valutazioni in maniera diversa rispetto allo staff tecnico. Ognuno ha le proprie responsabilità, non ho mai fatto alcun tipo di forzatura sulla formazione, ma se mi sento di dire qualcosa per migliorare un allenamento o una postura lo dico. Mi piace anche confrontarmi sulla tattica, lo stiamo facendo. Longo è molto preparato, parliamo di tante cose".