Torino, primi passi per le partite al Filadelfia: la Lega si può convincere

IIl Torino muove i primi passi per provare a convincere la Lega calcio a concedere l'ok per giocare al Filadelfia incontrando anche il favore di Sky. Oggi non ci sarebbero le condizioni per omologarlo alla Serie A visto che servirebbero diversi lavori di adeguamento, ma con il Coronavirus e giocando a porte chiuse, la questione cambia. La volontà è forte, ora resta da capire se ci saranno o meno i margini di manovra per arrivare al sì. A riportarlo è Tuttosport.