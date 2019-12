Torino, primo no alla Fiorentina per Zaza. Per Cairo non è in vendita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Stampa oggi in edicola fa il punto sulla situazione in casa Torino riguardo Simone Zaza: l'attaccante, come noto, ha stregato il patron della Fiorentina Commisso ma il primo sondaggio viola per lui, che secondo l'imprenditore italo-americano sarebbe adattissimo nell'affiancare Vlahovic, sembra sia andato a vuoto. Il club granata non vorrebbe cederlo, a meno che non sia proprio l'ex Valencia a chiedere l'addio.